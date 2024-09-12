Burdur’da katı atık drenaj çalışmasında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 15.15 sıralarında Büğdüz köyü yakınlarındaki bir arazide gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 6 metre derinliğindeki çalışma alanında bulunan N.H., göçük sonucu toprak altında kaldı.

Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altından çıkardıkları N.H.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından N.H.’nin cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.