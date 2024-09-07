Burdur'da Kızıl geyik tarlada kavun yerken yakalandı

Kaynak: DHA
Burdur'da Kızıl geyik tarlada kavun yerken yakalandı

Burdur’da Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden birtanesi girdiği tarlada kavun yerken yakalandı. Kendisini görüntüleyen ve yanına yaklaşan vatandaşlardan korkmayan geyik, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında ormana bırakılan kızıl geyiklerden bir tanesi Salda köyü Dereiçi mevkisinde tarlaya daldı.

Kızıl geyik, tarladaki kavunları yerken vatandaşlar tarafından yakalandı. Kendisini fark edenlerin zaman zaman yanına yaklaşmalarına izin veren geyiğin, tarlada yiyecek arayışını devam ettiği anlar kamera kaydına anbean yansıdı.

"BAK GEYİĞİ NE GÜZEL SEVİYOR"

Görüntülerde, vatandaşlardan birinin geyiğin yanına yaklaştığı ve dokunarak sevdiği anlar görülüyor. Görüntüyü çeken kişinin ise "Şu an Yaşar dayının kavunlarını yiyor. Gelmiş kavunları yiyor. Hayırlı olsun dayı. Yaşar dayım bak geyiği ne güzel seviyor. Kavun yedir bari. Dişi bir geyik. Sütü var herhalde yavrulamış galiba. 'Meh meh' diyor bak. Bonkör adam canım. Ye taze. Koca keleği ağzına ald, vallahi kopardı, koydu. Gel kızım gel. Hele ceylanım" sözleri duyuldu. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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