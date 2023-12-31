Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi ölümden döndü

Kaynak: İHA
Burdur’da kombi alev aldı: 2’si engelli 3 kişi ölümden döndü
Burdur’da 2'si engelli, 1'i çocuk 3 kişinin yaşadığı evde kombi bir anda alev aldı, 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Burdur’un merkez Burç Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple kombi bir anda alev aldı.

O sırada şans eseri uyumayan ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Evde bulunan 2 engelli vatandaş ve 1 çocuk ekipler tarafından evden çıkarılarak kontrol amaçlı olarak ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle dairede küçük çaplı hasar oluştu.

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