Burdur'da köpek dövüştürenlere yüzbinlerce lira ceza yağdı

Kaynak: İHA
Burdur'da köpek dövüştürenlere yüzbinlerce lira ceza yağdı
Burdur'da köpek dövüştürdükleri öne sürülerek gözaltına alınan 22 şüpheli 142 bin 868 lira idari para cezasına çarptırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı ihbarıyla düğmeye bastı.

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Ormanlık alanda tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 2 organizatör, 8 köpek sahibi, 12 seyirci suçüstü yakalandı.

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Gözaltına alınan zanlılara, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin sonrasında toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

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Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağına verildi.

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