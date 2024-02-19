Burdur'da köpek dövüştürenlere yüzbinlerce lira ceza yağdı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı ihbarıyla düğmeye bastı.

Ormanlık alanda tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 2 organizatör, 8 köpek sahibi, 12 seyirci suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin sonrasında toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağına verildi.