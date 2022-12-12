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Meyve yüklü kamyon uçurumdan düştü

Burdur’da meyve yüklü kamyon uçurumdan aşağı düştü. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 01:52
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Burdurda meydana gelen kazada uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Meyve yüklü kamyon uçurumdan düştü
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Olay saat 22.30 sıralarında Antalya – Burdur kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’dan meyve ve sebze yükleyen Hüseyin Demirtaş’ın (45) kullandığı 16 AKS 525 plakalı kamyon Burdur’a 10 km mesafede bulunan Büğdüz Kavşağı'nda kontrolden çıkarak uçurumdan aşağı uçtu.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Durum ekiplerine haber vermesinin ardından bölgeye ilk yardım, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

112 ilk yardım ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek olay yerinde yaptığı ilk incelemede yaklaşık 50 metre aşağıdaki dere yatağına düşen kamyonun sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından büyük uğraşlar sonucunda araçtan çıkarılan Demirtaş’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazanın şiddeti ile kamyonun dorse kısmı araçtan ayrılarak 10 metre ileriye uçtu. Araçta bulunan meyveler etrafa saçıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili araştırmalar sürüyor. (İHA)

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