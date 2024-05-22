Burdur’da odun yüklü TIR devrildi

Fethiye'den Burdur yönüne doğru seyir halinde ilerleyen Tuncay K.’nın kullandığı odun yüklü 48 ARA 446 plakalı TIR, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoförün yara almadan kurtulduğu kazada dorsede yüklü odunlar yola döküldü. Kaza sebebiyle Fethiye- Burdur kara yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı. Yola savrulan odunları kara yolları ekipleri iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırdı. TIR'ın da vinç yardımıyla kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.