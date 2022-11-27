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Otomobil alev alev yandı

Burdur’da bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Çıkan yangında araçta büyük hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:44
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Burdur’da otomobil seyir halindeyken alev aldı

Otomobil alev alev yandı
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Burdur’dan Isparta istikametine giden otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmından çıkan alevler jandarma ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, panik anları cep telefonları ile görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Burdur Isparta dağ yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Isparta istikametine giden 32 SB 325 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Araç sürücüsünün araçtan çıkan alevleri görmesinin ardından aracı emniyet şeridine çekti. Yoldaki diğer sürücüler de alevleri görünce yanan aracın sürücüsüne yardıma koştu. 

Araçlarda bulunan yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edilirken itfaiye ekiplerine haber verildi. Aracın tüplü olabileceğini düşünerek araca uzaktan müdahale etmeye çalışan vatandaşlar sürücünün aracın mazotlu olduğunu söylemesi üzerine müdahaleyi hızlandırdı. Yangın devriye görevinde bulunan jandarma ekiplerinin de müdahale etmesi ile yangın tüpleri ile söndürüldü ancak araçta büyük hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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