Burger King açılışı skandalında AKP'li isimler disipline sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burger King açılışı skandalında AKP'li isimler disipline sevk edildi

AKP, 'Burger King açılışı' skandalı için harekete geçerek söz konusu AKP'li kişiler hakkında disipline sevk kararı aldı.

Açıklama AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, “Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Rize'de sık sık hakkında boykot çağrısı yapılan markalardan olan bir Burger King açılışına AKP'li belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri de katılmıştı. Açılışta 'İsrail' protestosu yapan bir öğretim görevlisi saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

HANGİ AKP'LİLER KATILDI?

Rize'de, İsrail'e desteğiyle bilinen Burger King'in yeni şubesinin açılışına İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu da katıldı. AKP İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise çelenk göndermişti.

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