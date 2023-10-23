Burger King'in camına bu yazıyı astılar. İsrail Ordusu'na ücretsiz yemek dağıtmıştı

Burger King’in İsrail’de askerlere ücretsiz yemek dağıtmasının ardından İstanbul’da bir şubesine asılan mesaj dikkat çekti.

Burger King'in camına bu yazıyı astılar. İsrail Ordusu'na ücretsiz yemek dağıtmıştı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetlenirken Gazze’de yüzlerce sivil de hayatını kaybediyor.

İsrail’in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara tüm dünyadan gelen tepkiler büyürken, Carrefour İsrail ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.

Carrefour İsrael hesabından duyurulan yardımların ardından Mc Donalds ve Burger King de İsrail askerilerine yemek desteği sağladı.

Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi.

"YEMEĞİNİZDE BEBEK KANI VAR"

İstanbul'da yer alan bir Burger King şubesinin camına ise "yemeğiniz de 'bebek kanı var' afiyet olsun" yazılı kağıt asıldı.

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