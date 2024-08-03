Burj Al Babas’a yeni yatırımcı. Araplar için Bolu’ya yapılmıştı

Patronlar Dünyası’ndan Sercan Çelikbaş’ın haberine göre; 2011 yılında Mudurnu'da yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezini içeren ‘Burj Al Babas’ projesi, yaşanan finansal sıkıntılar ve proje geliştirme sürecindeki aksaklıklar nedeniyle tamamlanamadan yarım kaldı.

Şato tarzı mimarisiyle dikkat çeken proje, turistik bir cazibe merkezi olarak tasarlanmıştı, ancak zamanla adeta bir hayalet kasabaya dönüştü. Yerli ve yabancı sosyal medya fenomenlerinin sıkça ziyaret ettiği kasabanın görüntüleri internette milyonlarca kez izlendi.

PROJE TAMAMLANAMADI, ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

Projede, şato tipi villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlanmış ve bu villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satılmıştı. Ancak, Arap müşterilerin taksitlerini zamanında ödememesi ve Sarot Termal Grup’un ekonomik planlama sorunları nedeniyle, şirket 2018 yılı Haziran ayında konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi, Eylül 2018'de Sarot Grup çatısı altındaki üç şirket hakkında iflas kararı verdi. İlçenin mimari ve tarihi dokusuna uymadığı için yerel halk tarafından da eleştirilen proje durduruldu.

Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait üç şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırıldı ve şirketin projeyi satışa sunmasına izin verildi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, bu yaz projenin tamamlanacağını ve satışların devam ettiğini açıkladı.

AMERİKALI YATIRIMCI DEVREYE GİRİYOR

Yabancı bir kaynağa göre, Amerikalı Nova Group Holdings adlı şirket, yarım kalan Burj Al Babas projesini tamamlamak ve yeniden hizmete açmak için belirsiz bir miktarda yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırımın, en az 500 villanın tamamlanmasına olanak sağlayacağı ve yaklaşık 60 milyon Euro'luk bir sermaye girişi ile projenin canlanmasına katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Bu yeni yatırım, yıllardır süren belirsizlik ve ihmalin ardından, hayalet kasabayı yeniden canlandırmak için bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, villaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik olarak da yeniden canlanacağını düşünüyor.

Özgün sivil mimarisiyle bilinen Mudurnu’da inşa edilen ve büyük tepki toplayan ‘şato tipi’ Burj Al Babas projesi, belirsizliklerin sürdüğü dönemde inşaat sahası olarak kullanıldı. Meduza, Becky Hill ve Goodboys, “Lose Control” adlı şarkıları için bu mekânda klip çekti. Ayrıca, inşaat sırasında ormanlık alana hafriyat dökülmesi ve birçok ağacın kesilmesi nedeniyle proje ve yöneticileri hakkında Mudurnu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.