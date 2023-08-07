Burkina Faso'da terör saldırısı. 25 kişi öldü

Burkina Faso'da silahlı kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

KAYNAK: AA
Burkina Faso'da terör saldırısı. 25 kişi öldü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Togo sınırına yakın Bittou kenti civarında, henüz kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 25 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

2015 yılında başlayan güvenlik krizi, Burkina Faso'da 2 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Hükümet verilerine göre, bu büyük mülteci kitlesinden sadece 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayıs ayında yaptığı bir konuşmada, ülkenin topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu ifade etmişti.

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