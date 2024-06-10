Bursa-Balıkesir karayolunda kaza: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa-Balıkesir karayolunda kaza: 5 yaralı

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde kavşaktan yola kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobil, servis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bursa-Balıkesir karayolunun 56'ıncı kilometresi Karacabey ilçesi Harmanlı kavşağında meydana gelen olayda, Rıfat A. kontrolündeki otomobil Harmanlı Mahallesi'nden gelerek, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde Bursa istikametine dönmek istediği sırada Balıkesir istikametine hareket halinde olan Necdet Y. kontrolündeki servis aracına çarptı.

Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitiren servis aracı orta refüje çarparak durabilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında serviste bulunan ve yaralanan Osman K. (52), Tuncay Y. (51), Turgay M. (53), Necdet Ö. (67) ve Ahmet S. (66) Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı iletilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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