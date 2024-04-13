Bursa Büyükşehir Meclisi'nde su indirimi ve Türkçe tabela kararı

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekilleri ile ihtisas komisyonu ve encümen üyeleri de belirlendi. Alınan önemli kararlardan biri de Bursa'da suya yüzde 25 indirim yapılması oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından toplanan Bursa Büyükşehir Meclisi'nde 106 meclis üyesinden 105'i hazır bulundu. Mecliste, belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin asil ve yedek üyeleri de seçildi.

Başkan Bozbey, yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının eşit olduğunu ve partiler üstü bir anlayışla Bursa için çalışacaklarını vurguladı. Meclisin çatısı altında parti rozetlerini bir kenara bırakarak Bursa halkına en iyi hizmeti sunacaklarını ifade eden Bozbey, herkesin özel hayatına saygı duyan bir anlayışı hakim kılarak tüm Bursa'yı güldüreceklerini söyledi.

Ayrıca, yabancı dilde olan tabelaların Türkçe'ye çevrilmesi kararının kabul edilmesinin ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozbey, uzun süredir meclisten geçirilemeyen bu önergenin artık kabul edilmiş olmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.