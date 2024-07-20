Bursa fuhuş çetesi çökertildi

Kaynak: İHA
Bursa fuhuş çetesi çökertildi

Bursa'da fuhuş suçuna yer temin eden ve aracılık yapan 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyonda 7 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş suçuna yer temin ve aracılık eden şüphelilerle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda fuhuş suçuna yer temini ve aracılık yaptığı tespit edilen E.U, Y.E.K. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sonucu 3 şüphelinin elinde olan ve zorla fuhuş yaptırılan 7 mağdur kadın kurtarılarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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