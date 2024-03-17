Seçmenlerin tercihleri, Bursa'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.
Bursa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
BÜYÜKORHAN
İNEGÖL
KESTEL
ORHANELİ
YILDIRIM
GEMLİK
İZNİK
MUDANYA
ORHANGAZİ
GÜRSU
KARACABEY
MUSTAFAKEMALPAŞA
OSMANGAZİ
HARMANCIK
KELES
NİLÜFER
YENİŞEHİR
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.