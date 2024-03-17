Bursa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bursa'daki 2024 Yerel Seçim Sonuçları, ilçelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere işaret etti.

Seçmenlerin tercihleri, Bursa'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Bursa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

BÜYÜKORHAN

İNEGÖL

KESTEL

ORHANELİ

YILDIRIM

GEMLİK

İZNİK

MUDANYA

ORHANGAZİ

GÜRSU

KARACABEY

MUSTAFAKEMALPAŞA

OSMANGAZİ

HARMANCIK

KELES

NİLÜFER

YENİŞEHİR

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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