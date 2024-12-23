Bursa İnegöl'de çamaşır suyu içen 2 kardeş hastanelik oldu

Olay, gece saat 22.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutları’ndaki bir dairede meydana geldi.

Çocuklar, evde buldukları çamaşır suyu dolu şişesini açarak içmeye başladılar. İçtikten sonra fenalaşan küçük kardeşler, ailelerinin müdahalesiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Mervan S., çocuklarını özel aracıyla hastaneye götürerek hemen yardım aldı. Yapılan kontrollerin ardından, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Miray ve Mina Hatice S., sağlık durumları stabil olduğu için çocuk servisine yatırıldı. Olayın ardından, küçük çocukların başlarına gelen talihsiz olay, aileyi ve çevresindeki komşuları üzüntüye boğdu.

Olayın ardından, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çamaşır suyu şişesinin nasıl eve girdiğini ve çocukların nasıl eriştiğini araştırmak amacıyla soruşturma başlattı. Jandarma, olayla ilgili detaylı incelemelere devam ediyor.