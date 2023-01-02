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Zincir marketlere mühür vuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 farklı zincir marketin toplam 9 şubesinin faaliyetleri, etiket ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:10
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Bursa İnegöl'de zincir marketlere mühür vuruldu

Zincir marketlere mühür vuruldu
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 3 farklı zincir marketin 9 şubesinde etiket ihlali yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, İnegöl Belediyesi Encümen Meclisi kararıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bazı ürünlerin raftaki fiyatıyla kasada okutulan fiyatının farklı olduğu tespit edildi.

Daha önce aynı maddeden dolayı 3 kez uyarı cezası uygulandığı belirtilen marketlerin bu kez 3 gün süreyle faaliyetleri durduruldu. İş yerleri, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.(DHA)

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