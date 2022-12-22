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Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak

Bursa Kestel Belediyesi, beden işçisi, garson ve marangoz ustası olmak üzere 11 geçiçi işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 07:50
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Bursa Kestel Belediyesi beden işçisi, garson ve marangoz ustası alacak

Bursa Kestel Belediyesi geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet istesinde yayınlanan habere göre: Bursa Kestel Belediyesi, bünyesinde beden işçisi, garson ve marangoz ustası olarak istihdam etmek üzere 11 geçiçi işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 aralık 2022 olarak açıklnadı.

GÖRÜŞME VE MÜLAKAT BİLGİLERİ
Koronavirüs( Covid-19) salgını nedeniyle başvuru yapacak adayların kesbeltasægmail.com mail adresine fotoğraflı özgeçmişlerini ilan süresinin bitimtarihine kadar göndermeleri gerekmektedirç Mail başlığına meslek adını yazınız.
Başvuru yapan adaylar arasında sadece uygun görülen adaylara, bavuru bitim tarihinden itibaren bir hafta içinde çağrı yapılacaktır.

 

 

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