Bursa medyasının acı günü: Olay gazetesi magazin şefi Ünal Özbay hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser hastası olan Olay Gazetesi magazin Şefi olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Ünal Özbay'dan bugün acı haber geldi.

Bursa'da uzun yıllar ekonomi ve magazin muhabirliği yapan, son olarak Olay Gazetesi magazin şefi olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Ünal Özbay hayatını kaybetti.

Ünal Özbay'ın cenazesi, 14 Ekim Pazartesi günü FSM Caminde ikindi saatinde kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığında defnedilecek.

BAŞKAN MUSTAFA BOZBEY'DEN TAZİYE MESAJI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından, Gazeteci Ümit Özbay'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bursamızın duayen gazetecisi Ünal Özbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/PRSdtAZMtz — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) October 13, 2024

Başkan Bozbey'in paylaşımı şu şekilde:

"Bursamızın duayen gazetecisi Ünal Özbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."