Bursa polisinden sıkı denetim: 5 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabit yol ve motosikletli polis timleri ile hareketli uygulama gerçekleştirdi. 501 kişinin sorgulandığı uygulamada üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 5 şahıs gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Bursa polisinden sıkı denetim: 5 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Değirmenönü Mahallesinde sabit yol ve motosikletli polis timleri ile hareketli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada toplam 501 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı.

aw055185-02.jpgÜzerlerinde ruhsatsız silah bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yapılan üst aramalarında 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 61 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada 246 araç kontrol edilirken, 5 araç sürücüsüne toplam 11 bin 877 lira idari para cezası uygulandı.

aw055185-01.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
AKP’li belediye Meclis’te kurtlu ekmek dağıttı Gündem
AKP’li belediye Meclis’te kurtlu ekmek dağıttı
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü
Filistinli Büyükelçi Zomlot'tan, Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı Dünya
Filistinli Büyükelçi Zomlot'tan, Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi "24 saat içinde başlayacak hemen hazırlanın" Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerine seslendi "24 saat içinde başlayacak hemen hazırlanın"
İsveçli aktivist Greta Thunberg tutuklandı Dünya
İsveçli aktivist Greta Thunberg tutuklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Tarihi eserleri depremden jelle koruyorlar Kültür Sanat
Tarihi eserleri depremden jelle koruyorlar