Bursa şeftalisi artık Avrupa sofralarında

Kaynak: AA
Bursa şeftalisi artık Avrupa sofralarında

Lezzeti ve aromatik tadıyla ünlü Bursa şeftalisinin, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesi sonrasında üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 24'üncü coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa şeftalisi, lezzeti ve aromasıyla beraber kalitesi ve uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracı sağlanan şeftali, 2024’te hem rekoltesiyle hem de hasat zamanında alınan AB tesciliyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

ARTIK AVRUPA’DA DAHA FAZLA ŞEFTALİ

Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, şeftalinin tescillenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Özkan, yıllardır AB ülkelerine şeftali ihraç ettiklerini söyleyerek, "Ürünümüzün iyi ve kaliteli olduğunu zaten biliyorduk ama bunu Avrupa'ya ve dünyaya duyurabilmek için tescile ihtiyacımız vardı. Bunu da tescil ettirdik. Bundan sonra hedefimiz, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere daha fazla ürün göndermek." İfadelerine yer verdi.

1-002.jpg

s2.jpg

3-002.jpg

İlgili Haberler
Avrupa Merkez Bankası kritik anketi yayınladı
Avrupa Merkez Bankası kritik anketi yayınladı
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Son Haberler
Erdek'te 12 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü Yerel Haberler
Erdek'te 12 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
Ünlü milyarder 15 kat zam yaptı. Akaryakıt kralı tepki çekti Spor
Ünlü milyarder 15 kat zam yaptı. Akaryakıt kralı tepki çekti
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı Gündem
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı
Ordu’da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Olimpiyatta deprem Spor
Olimpiyatta deprem
Soylu’ya yakın isme üst düzey görev. Görevden alınmıştı Gündem
Soylu’ya yakın isme üst düzey görev. Görevden alınmıştı
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan Spor
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan