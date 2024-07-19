Bursa şeftalisi artık Avrupa sofralarında

Türkiye'nin AB nezdinde tescillenen 24'üncü coğrafi işaret tescilli ürünü olan Bursa şeftalisi, lezzeti ve aromasıyla beraber kalitesi ve uzun raf ömrüyle dikkat çekiyor.

Bursa Ovası'nda yetiştirilen ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracı sağlanan şeftali, 2024’te hem rekoltesiyle hem de hasat zamanında alınan AB tesciliyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

ARTIK AVRUPA’DA DAHA FAZLA ŞEFTALİ

Bursa Bölgesi Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, şeftalinin tescillenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Özkan, yıllardır AB ülkelerine şeftali ihraç ettiklerini söyleyerek, "Ürünümüzün iyi ve kaliteli olduğunu zaten biliyorduk ama bunu Avrupa'ya ve dünyaya duyurabilmek için tescile ihtiyacımız vardı. Bunu da tescil ettirdik. Bundan sonra hedefimiz, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere daha fazla ürün göndermek." İfadelerine yer verdi.