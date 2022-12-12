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Bursa Teknik Üniversitesi 14 personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi, bünyesinde doçent ve dr. öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:39
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Bursa Teknik Üniversitesi 14 personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi 14 personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Bursa Teknik Üniversitesi, bünyesinde doçent ve dr. öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere14 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle başlar 20. günün mesai saati bitiminde sona erer.

AÇIKLAMALAR:

❖ Doçent kadrosu başvuruları için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

❖ Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" başvuru formuna ekleyerek ibraz edeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası kurulca onaylanmış olması şarttır

❖ Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

NOTLAR:

1- Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

ilan olunur. 15350/1-1

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