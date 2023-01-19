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Bursa Valiliği Erdoğan'ın mitingine memurların katılımı için genelge çıkardı

Bursa Valiliği, Erdoğan'ın kentte yapacağı miting için genelge çıkardı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından mitinge katılım sağlanması istendi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 21:22
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Bursa Valiliği'nden Erdoğan mitingi genelgesi. Tüm kamu kuruluşlarına gönderildi

Bursa Valiliği Erdoğan'ın mitingine memurların katılımı için genelge çıkardı
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Bursa Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapacağı miting için genelge yayınladı. Bursa'da görev yapan memurların mitinge katılımının sağlanmasını istedi.

Valilikten 17 ilçenin kaymakamlığına gönderilen metinde, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'In 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 13.00'de Gökdere Meydanında gerçekleştireceği ilimizde tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine gerekli katılımın sağlanması husunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Bursa Valiliği’nce yayınlanan genelgeyle Bursa il sınırları içinde görev yapan tüm memurların AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine katılımının zorunlu tutulmasına tepki gösterdi.

Bursa Muhalif'te katıldığı programda konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Özkan, Bursa Valiliğince tüm kamu kuruluşlarına gönderilen genelgeye işaret ederek, “AKP Genel Başkanı geliyor, fakat Vali diyor ki, ‘AKP Genel Başkanı geliyor, sayın Tapu Kadastro’da çalışan benim memurum, sen de git AKP Genel Başkanı’nı alkışla.’ Cumhurbaşkanı olarak geliyorsanız, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarını kullanıyorsanız saygımız sonsuz. Ama siz açılışa, siyasi bir söylem için geliyorsunuz, siyasi bir eylem için geliyorsunuz, siyasi miting yapacaksınız. Buna saygı gösteremeyiz tabii” ifadelerini kullandı.

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BEN ÖYLE YAPMİSTİM
19.01.2023 21:50
VALİ ZORLA MİTİNGE GONDERİYORSUNDA BAKALİM SANDİKTA OY VERECEKLERMİ,VERECEGİ VARSA VERMEZ.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
19.01.2023 21:33
Az kaldı bu yüce millette Akp Bay recebime sandıkta gereken genelgeyi verecektir hamdolsun  
 
Poyraz
19.01.2023 21:29
T. C hiç bu kadar adaletsiz olmamıştı bu valinin de zaten son 5 ayı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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