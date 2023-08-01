Bursa’da 10 fabrikaya sıçrayan yangın gece havadan görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikaya sirayet eden yangın gece saatlerinde dron ile havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Bursa’da 10 fabrikaya sıçrayan yangın gece havadan görüntülendi

İnegöl ilçesinde 16.30’da bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevler aynı kompleks içindeki 4 fabrikayı sararken, ardından 6 fabrikaya daha sıçradı.

Yaklaşık 5 saattir devam eden yangına karadan 105 itfaiye aracı ile 200 personel müdahale ediyor. Havanın kararması ile birlikte 4 helikopter 2 yangın söndürme uçağı müdahaleyi bırakmak zorunda kaldı.

Ayrıca bölgede itfaiye haricinde sağlık, polis, jandarma ekipleri de hazır bekletiliyor. Yangın söndürme çalışmasına polis ve jandarma TOMA araçları da destek veriyor

Gece saatlerinde devam eden yangında zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, havadan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Ayrıca Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Balıkesir’den destek geldi.

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