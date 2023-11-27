Bursa’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi mevkiinde, 06 DLD 392 plakalı araç sürücüsü Haydar K. (60), yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Haydar K.’nın idaresinden çıkan araç, karşı yönden gelen Erkan Ç. (32) yönetimindeki 14 ABC 168 plakalı araca çarptı. Kazada Haydar K., Erkan Ç. ve yolcu konumunda bulunan Nurdan T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.

aw085450-02.jpg

aw085450-03.jpg

aw085450-04.jpg

aw085450-05.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
En hızlı kilo nasıl verilmeli Sağlık
En hızlı kilo nasıl verilmeli
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak Dünya
Rusya Merkez Bankası dövizle işlemlere yeniden başlayacak
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı Gündem
Şırnak’ta terör operasyonunda 24 gözaltı
İpek Tuzcuoğlu bakın nereye taşındı Magazin
İpek Tuzcuoğlu bakın nereye taşındı
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Karadeniz'deki fırtına Sinop'a köpük yağdırdı. Görenler 'kar mı yağıyor' dedi Gündem
Karadeniz'deki fırtına Sinop'a köpük yağdırdı. Görenler 'kar mı yağıyor' dedi
Göz teması kurmayan çocuklarla ilgili uzmanından kritik açıklama Sağlık
Göz teması kurmayan çocuklarla ilgili uzmanından kritik açıklama