Bursa'da 3 bin litre 'sahte zeytinyağı' ele geçirildi; 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da 3 bin litre 'sahte zeytinyağı' ele geçirildi; 2 gözaltı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapanları yakalamak amacıyla yürüttükleri araştırmalar sonucunda, Hatay'dan sahte zeytinyağı getirilerek Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde satılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, saat 13.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilere ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisinde 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.S. (30) ve Ö.S. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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