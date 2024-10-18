Bursa'da 3 ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Bursa'da 3 ev alevlere teslim oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve sıçradı.

Alevler Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

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Orhaneli ilçesi Kabaklar Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve merkezden 12 itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangın, kısa sürede bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evlerin alev alev yanması, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Öte yandan yangında can kaybı bulunmazken Tahir A., Mehmet A. ve Yaşar T.'ye ait evlerde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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