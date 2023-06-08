Bursa’da 3,5 büyüklüğünde deprem

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa’da 3,5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 21.23'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 8.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin büyüklüğünün 3,1 olarak açıkladı.

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