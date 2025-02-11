Bursa'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının yabancı uyruklu çalışanları barındırıp, çalıştırdığını tespit etti. Şantiyede yapılan operasyonda 9 yabancı uyruklu yakalanırken, 6'sının kimlikleri olmadığı ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi. Bu şahıslar, yaklaşık 7 aydır inşaatta çalışıyordu. 3 şüpheli, yabancı uyruklulara yer temin edip çalıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kimliksiz kişiler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.