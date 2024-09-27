Bursa’da 8 yıldır aranan kadın hırsız torunuyla alışveriş yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor.

8 AYRI SUÇTAN 21 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Son olarak, hırsızlık suçundan hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Gürcü E.’yi yakalamak için ekipler harekete geçti.

BURSA’DAN İSTANBUL’A YERLEŞMİŞ

Yapılan çalışmalarda, şüphelinin suçunu bilmesi nedeniyle uzun süredir kaçtığı ve 2020 yılında oğlunun yakalanması üzerine tamamen Bursa’yı terk ederek İstanbul’a yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Kadın hırsızın İstanbul’da akrabası Aslı E.’nin kimlik bilgileriyle dolaştığı öğrenildi.

Kadın hırsız 20 saatlik takiple yakalandı

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN EŞİNİN TEK FOTOĞRAFI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sistemde son olarak 2016 yılına ait fotoğrafının bulunması ekiplerin işini zorlaştırdı. Gürcü E.’nin eşi Orhan E.’nin 2023 yılında cezaevinden salındığı ve Gemlik ilçesi Kumla sahilinde fotoğraf çektirdiği bilgisine ulaşıldı.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPARKAN YAKALANDI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bölgeyi mercek altına alan ekipler, Gürcü E.’yi torunuyla markette alışveriş yaparken kardeşine ait kimlikle yakaladı.

Gözaltına alınan Gürcü E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“AYIP AMA 15 SENELİK ŞEYİ YAKALADIRIZ”

Gürcü E., kendisini görüntüleyen basın mensubuna “Ayıp ama, 15 senelik şeyi yakaladınız. Hadi görüşürüz.” diyerek tepki gösterdi.