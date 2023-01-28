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Bursa'da ailesini katleden polisin ifadesi herkesi şok etti. Cinayeti bu yüzden işlemiş

Bursa’da annesini, iki kardeşini ve yengesini öldüren polis memuru Adem Ergüner’in ifadesi herkesi şoke etti. Ergüner, "Benim hakkımı yediklerini düşündüm ondan bu olayı işledim" dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:57
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Bursa'da ailesini katleden polis cinayeti neden işlediğini itiraf etti

Bursa'da ailesini katleden polisin ifadesi herkesi şok etti. Cinayeti bu yüzden işlemiş
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İHA’da yer alan habere göre olay, Orhangazi ilçesi İznik Gölü kenarındaki Çamlık tesislerinde meydana geldi.

Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.



"8 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORUM BENİ AMELE GÖRÜYORLAR"
Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner ortaya çıkan ilk ifadesi herkesi şaşırttı



Adem Ergüner, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini ancak ağabeyinin kendisine 275 bin TL teklif ettiğini belirterek, "Ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL dediği öğrenildi. Adem Ergüner ifadesinde 175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından buyana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim." dedi.



Diğer yandan, zanlı Adem Ergüner ve görgü tanıklarının Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin devam ettiği belirlenirken, öldürülen 4 kişinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin devam ettiği ve Orhangazi’de toprağa verilecekleri belirlendi.


 

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asena
28.01.2023 17:01
Bak bakalım hiç bursaliya benziyolarmi? Onune geleni siyasi kagasi uyuyor diye eline silah verirsen böyle olur  
 
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