Bursa'da aracın üzerine Sprey boya ile 'karımı aldattım' yazdılar

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı ve hangi sebeple yazıldığı tartışma konusu oldu.

TWİTTER'DA PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Fotoğraf kısa sürede Twitter başta olmak üzere birçok platformda paylaşıldı ve binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar fotoğrafın komik olduğunu belirtirken, bazıları da aldatmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ARAÇ SAHİBİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sprey boya ile yazılan ifadenin bir intikam eylemi mi yoksa bir şaka mı olduğu henüz bilinmiyor.

Araç sahibinin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.