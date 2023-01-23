﻿Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik gişelerine yakın mevkide A. T. (20) yönetimindeki 34 CSS 834 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki virajı döndükten sonra bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü T. ve yanındaki Y. B. A. (19) motosikletle yola savruldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A. 'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Motosikletin sürücüsü ise ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
A. 'nın cenazesi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.