Bursa’da bir garip sokak: Giren sağlam çıkamıyor!

Bursa'nın merkezindeki yer alan Eceler Sokak’tan çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Özellikle yaşlılar ve kadınlar için tehlike oluşturan sokağa giren sağlam çıkamıyor.

Sokakta birçok vatandaşın düşmesine neden olan bir çukurun olduğu öğrenilirken, düşme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Esnaf ve mahalle sakinleri, yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm getirmesi gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi’nde, Bursa Valiliği’ne yakın bir bölgede bulunan bu tehlikeli çukur, her gün birçok vatandaşın yere düşmesine ve yaralanmasına neden oluyor.

Özellikle yaşlılar ve kadınlar sık sık bu çukura takılarak yere düşerken, mahalle halkı durumun daha ciddi sonuçlar doğurmadan yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.