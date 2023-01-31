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Üçüncü kattan aşağı ağabeyinin üstüne düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir site inşaatının 3. katında çalışan bir işçi, zeminde mesai yapan ağabeyinin üzerine düştü. Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:18
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Bursada bir inşaatta akıllara durgunluk veren kaza

Üçüncü kattan aşağı ağabeyinin üstüne düştü
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Olay 17.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi.

İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışmakta olan işçi Ferhat C.(17), dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten yerde çalışan işçi ağabeyi Yusuf C.(24)'nin üzerinde düştü. Olay sonucu Ferhat ve ağabeyi Yusuf yaralandı. Yaralı ağabey ve kardeşi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucu işçi kardeşlerin vücutlarında kırıklar tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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