Bursa’da bir işçi spiral makinesiyle elini kesti

Kaynak: İHA
Bursa’da bir işçi spiral makinesiyle elini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi demir kestiği esnada spiral makinesiyle elini kesti.

Hamidiye Mahallesi Semaver Sokak'ta bulunan evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Muhammed A. (28) evinin bahçesinde spiral makinesiyle demir profil kesimi yaptığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu elini kesti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kanlar içinde kalan gence ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Talihsiz genç, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan incelemeden sonra elinde uzuv kaybı oluşan genç, ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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