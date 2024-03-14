Bursa'da bir otomobil seyir halinde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı

Bursa’nın Kemalpaşa Mahallesi Zadeemin ve Hal Sokak’ın kesiştiği noktada meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen Ayşenur Y.’nin kullandığı 07 AAC 144 plakalı otomobil, Zadeemin Sokak’tan çıkan İsmail Hakkı K.’nin yönetimindeki 16 BHR 283 plakalı motosiklete çarptı.
1 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.