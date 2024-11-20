Bursa'da büfeciyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Olay, 2 gün önce sabah 05.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Terminalde büfecilik yapan Metin B., iddiaya göre otogarda yatan şahsı yatmaması konusunda uyardı.

Olayı gören vatandaş Selami T., bu duruma öfkelendi. Metin B. ile Selami T. arasındaki çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Selami T. elindeki bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayıp kaçtı.

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Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.