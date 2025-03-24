Bursa'da cezaevi firarileri takside uyuşturucu madde ile yakalandı

Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri mevkisinde şüpheli görülen taksi durduruldu.

Araçta yolcu olarak bulunan A.Ö.’nün 3 yıl, F.S.’nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve her ikisinin de cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlülerin üst aramasında, 4 gram sentetik kannaboid ve 15,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet güçleri tarafından işlemleri tamamlanan hükümlüler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri, son bir haftada gerçekleştirdikleri devriyelerde toplam 25 gram sentetik kannaboid uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.