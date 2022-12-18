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Yaşlı kadını önce düşürdü sonra ezdi

Bursa'da cip sürücüsü, yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarptı. Kadın cipin altında kalırken, sürücü panik yaparak aracı ileri geri geri sürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:05
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Bursa'da cipin yaşlı bir kadına çarparak ezdiği anlar kameraya yansıdı

Yaşlı kadını önce düşürdü sonra ezdi
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İHA

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cip sürücüsü yol kenarında yürüyen yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın cipin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların bağırmasıyla panik yapan sürücü, ileri geri manevra yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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