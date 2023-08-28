Bursa'da damadı vince asıp suya batırdılar

İznik'te yine bir düğünde verilen zorlu bir dizi görevi yapan damat ve bu anları gerçekleştiren arkadaşları farklı oyunlarla davetlileri hayrete düşürdü.

KAYNAK: İHA
Bursa'da damadı vince asıp suya batırdılar

Düğünlerde kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Farklı adetlerin olduğu düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor.

Bu sefer görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinden.

İznik'te evlenecek damatlara uygulanan geleneklerden Mustafa Akın da nasibini aldı.

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20 DAMACANA SU TAŞIDI

Damat Mustafa Akın önce minibüsten 20 damacana su taşıdı, ardından arkadaşını el arabasıyla markete götürüp getirdi.

Kaşık kaşık bal yedirilen damada araba yıkatıldı.

VİNÇLE ASTILAR

Arkadaşıyla birbirine bantlandıktan sonra boynuna takılan soğanlar ısırılan damat, ardından kiralanan vinçle ipte sallandırıldı.

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Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Akın’ı ve can arkadaşını içi su dolu depoya vinç yardımı ile defalarca batırıp çıkardı.

Damat ve arkadaşının vinçte asılı halde çiftetelli oynamalarını ise davete katılanlar hayranlıkla izledi.

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