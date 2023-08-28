Bursa'da damadı vince asıp suya batırdılar

Düğünlerde kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Farklı adetlerin olduğu düğünlerde damatlar, geleneklere göre zorlu bir sınavdan geçiyor.
Bu sefer görüntüler Bursa'nın İznik ilçesinden.
İznik'te evlenecek damatlara uygulanan geleneklerden Mustafa Akın da nasibini aldı.
20 DAMACANA SU TAŞIDI
Damat Mustafa Akın önce minibüsten 20 damacana su taşıdı, ardından arkadaşını el arabasıyla markete götürüp getirdi.
Kaşık kaşık bal yedirilen damada araba yıkatıldı.
VİNÇLE ASTILAR
Arkadaşıyla birbirine bantlandıktan sonra boynuna takılan soğanlar ısırılan damat, ardından kiralanan vinçle ipte sallandırıldı.
Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Akın’ı ve can arkadaşını içi su dolu depoya vinç yardımı ile defalarca batırıp çıkardı.
Damat ve arkadaşının vinçte asılı halde çiftetelli oynamalarını ise davete katılanlar hayranlıkla izledi.