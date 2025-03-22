Bursa'da dayak skandalı: Gözü dönen anne okulda dehşet saçtı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da gözü dönen anne, oğlu ile kavga eden 6.5 yaşındaki öğrenciyi okulda yakalayıp dövdü. Saldırıya uğrayan öğrencinin ailesi, şikayetçi oldu.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahirağa ilkokulunda yaşanan olayda 1.sınıfta öğrenim gören iki minik öğrenci kavgaya tutuştu.

Kavga sonrası okula giden anne, oğlu ile kavga eden 6,5 yaşında ki H.Ç'yi okul içinde dövdü.

Veli'nin saldırısına uğrayan H.Ç. hastaneye sevk edildi.

Aile, darp raporu alırken, aileler birbirinden şikayetçi oldu. H.Ç.'nin annesi M.Ç. ise, "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzene vurulmuş ve boğazı sıkışmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" dedi.

Bursa'da dayak skandalı: Gözü dönen anne okulda dehşet saçtı!

Bursa'da dayak skandalı: Gözü dönen anne okulda dehşet saçtı!

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