Bursa’da defineciler suçüstü yakalandı! 50 parça çeşitli eserler bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da defineciler suçüstü yakalandı! 50 parça çeşitli eserler bulundu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde polis, Kurtoğlu mevkiinde kaçak kazı yapılıyor ihbarı üzerine olay yerine yaptığı baskında 3 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Kazma, kürek, levye, kamera ve alan tarama makinesi geçirildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kurtoğlu mevkiinde kaçak kazı yapıp tarihi eserleri kaçıran 3 şüphelinin bilgisi alan Orhaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alan ekipler, tarihi eser kaçakçılarına düzenlediği baskında suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde kazı ve tarihi eserleri bulmak için el dedektörü, kazma, kürek, levye, kamera ve alan tarama makinesi geçirildi. Alanda yapılan aramada ise, tarihi eser olduğu değerlendirilen, sikke paralar, heykeller ve yaklaşık 50 parça çeşitli eserler bulundu. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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