Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı! Kavga gerçeği ortaya serdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da dilencilerin mıntıka kavgası ile foyaları ortaya çıktı. Tekme tokat birbirlerine giren dilencilerin kavgadan sonra bebek arabası boş olması görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Beşevler kavşağında orta refüjde birbirine giren 2 dilenci grubun tekme tokat kavgası bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Kendilerini acındırıp para koparmak için yanlarında bebek arabası gezdiren iki farklı dilenci grubu arasında mıntıka tartışması yaşanınca taraflar birbirine girdi. Tekme tokat kavga sırasında bebek arabalarından biri orta refüjden yola inip ilerlemeye başladı. Üzeri açılan bebek arabasında bebeğin olmadığı dilencilerin istismar yoluyla vatandaşları nasıl kandırdıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

Kavgaya tutuşan dilencileri yoldan geçen vatandaşlar güçlükle ayırabildi. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüler ile ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı! Kavga gerçeği ortaya serdi

Bursa’da dilenci çetesinin mıntıka savaşı! Kavga gerçeği ortaya serdi

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