2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da doğalgaz kaçağı. 3 apartman tahliye edildi

Bursa'da doğalgaz kaçağı. 3 apartman tahliye edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bir bina ile çevresindeki iki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 19:42
Takip Et

Bursa'da doğalgaz kaçağı. 3 apartman tahliye edildi

Bursa'da doğalgaz kaçağı. 3 apartman tahliye edildi
+
Aa
-

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katından yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Binaya 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri yönlendirildi.

Doğalgaz firmasına bağlı ekipler, apartmanın gaz akışını kesti. Polisler ise bu bina ve çevresindeki iki apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Kimsenin bulunmadığı öğrenilen daireye itfaiye merdiveniyle giren ekiplerin çalışması sürüyor.

Evcil hayvanlarını yanlarına alıp evlerinden çıkan apartman sakinleri ise dışarıda bekliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
5
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
6
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
﻿Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
﻿Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
﻿Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
﻿Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
﻿Ukrayna, savaşta yaşamını yitiren askerlerinin sayısını açıkladı
﻿Ukrayna, savaşta yaşamını yitiren askerlerinin sayısını açıkladı
﻿Ukrayna, savaşta yaşamını yitiren askerlerinin sayısını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.