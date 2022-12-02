Bursa'da doğalgaz kaçağı. 3 apartman tahliye edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katından yoğun gaz kokusu gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Binaya 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri yönlendirildi.

Doğalgaz firmasına bağlı ekipler, apartmanın gaz akışını kesti. Polisler ise bu bina ve çevresindeki iki apartmanda yaşayanları tahliye etti.

Kimsenin bulunmadığı öğrenilen daireye itfaiye merdiveniyle giren ekiplerin çalışması sürüyor.

Evcil hayvanlarını yanlarına alıp evlerinden çıkan apartman sakinleri ise dışarıda bekliyor.