Bursa’da duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

Bursa’da bir sürücü seyir halinde kullandığı otomobilini kontrolünü kaybedince sitenin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı. Sürücü ve yanında bulunan kişi son anda araçtan indiler.

Bursa'da seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkınca bir sitenin koruma duvarına çarptı. Alev alan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtulurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.

Bursa’da duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp bir sitenin koruma duvarına çarptı. Kazanın etkisiyle motor kısmından alev alan araçtaki 2 kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak canlarını son anda kurtuldu. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa’da duvara çarpan otomobil alev topuna döndü

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