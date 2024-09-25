Bursa’da eve gelmeyen çocuk markette bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da eve gelmeyen çocuk markette bulundu

Bursa'da "okula gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 11 yaşındaki F.U., alışveriş yaparken bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki F.U., sabah "okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ancak okula gitmedi. Çocuğun okula gitmediğini öğrenen ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, kayıp çocuk için arama çalışması başlattı ve F.U.'yu bir markette alışveriş yaparken buldu.

Ailesine teslim edilen F.U., okul arkadaşlarının kendisini tehdit ettiği için eve gitmediğini söyledi.

Çocuğun, okul arkadaşlarıyla yaşadığı kavga ve tehditler nedeniyle okula gitmekten korktuğu iddia edildi.

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