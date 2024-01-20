Bursa'da feci kaza: Takla atarak karşı yöne geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 10.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 46 yaşındaki sürücü Ö.Ö., iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

16 E 3639 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak karşı yöne geçti

Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi.