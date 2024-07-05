Bursa'da filmlere konu olacak hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da filmlere konu olacak hırsızlık

Bursa'nın İznik ilçesinde, erken saatlerde bir şüpheli, park halindeki bir otomobili kendi aracı gibi kullanarak ortadan kayboldu.

Filmlere konu olacak hırsızlık

Bu olay, Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak'ta sabahın ilk ışıklarında, saat 04.00 civarında gerçekleşti.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, sokakta dolaşan şüpheli, park edilmiş bir aracın yanına yaklaştı.

Aracın kapısının açık olduğunu fark eden şüpheli, Olcay Akçay'a ait olan ve 16 BIY plakalı otomobili alarak izini kaybettirdi.

Sabah uyandığında aracını bulamayan Akçay, durumu hemen polis ekiplerine iletti.

Polis, verilen ihbar üzerine hemen harekete geçerek soruşturma başlattı ve hırsızın soğukkanlılığı dikkat çekti.

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