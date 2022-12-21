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Ganyan bayisinde çıkan tartışmada silahlar çekildi

Bursa'da 47 yaşındaki Bülent Ü., ganyan bayisinde alkol yüzünden çıkan tartışmada Saim K. tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 01:44
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Bursada ganyan bayisinde alkol tartışmasında silahlar konuştu

Ganyan bayisinde çıkan tartışmada silahlar çekildi
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Saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan ganyan bayisinde meydana gelen olayda, mahalle sakinlerinden Bülent Ü., ganyan bayisinde alkol içtiği gerekçesiyle Saim K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Saim K., belinden çıkardığı tabancayla Bülent Ü.'ye ateş etti.

BACAĞINDAN VURDU

Kurşunlardan biri Bülent Ü.'nün bacağına isabet ederken, bir kurşun ise park halindeki otomobile geldi. Kanlar içerisinde yere yığılan Bülent Ü.'nün başına silahın kabzasıyla vuran Saim K., olay yerine geldiği 16 LPM 69 plakalı otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yapılan Bülent Ü., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bülent Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Şüpheli Saim K.'nın otomobilinde yapılan aramada ise içki şişeleri bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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